Caos nel Parlamento albanese | l’opposizione tenta di bloccare la seduta con sedie ammassate e fumogeni – Video

(Di venerdì 10 novembre 2023)neldi centrodestra, per la seconda volta nel giro di una settimana, hato dilo svolgimento dellaammassandodi fronte al podio e accendendo. I deputati democratici, sostenitori dell’ex premier Sali Berisha, i quali non riconoscono l’attuale presidente del Partito Democratico (PD), partito di centrodestra guidato da Lulzim Basha hanno protestato contro la maggioranza di centrosinistra del premier Edi Rama, accusata di “aver negato la costituzione di una serie di commissioni d’inchiesta”. Ihanno creato una densa nube all’interno della sala, ma i socialisti sono comunque andati avanti con la votazione di una serie di atti e disegni di ...

La popstar ha dichiarato: "Molto di questo album è stato scritto in quei momenti gioiosi diassoluto e di come mi sono mossamondo con leggerezza e ottimismo senza preoccuparmi del risultato"...

Caos nidi e materne, "processo" al Comune per i disservizi in tutta Roma RomaToday

Liste d'attesa, il caos 'certificato' dall'ultima indagine Agenas Fortune Italia

I rovesci non sono durati moltissimo, ma quanto basta per generare un momento di caos che ha coinvolto anche gli stessi turisti, come vedremo nel prossimo paragrafo. Panico tra i turisti Stando a ...Un brutto incidente si è verificato prima dell’alba tra Legnano e Origgio sull’Autostrada A8. Un camion ha infatti invaso, intorno alle 4,45 del mattino, la carreggiata opposta. Al primo incidente, ...