(Di venerdì 10 novembre 2023) Studio coordinato da esperti Gemelli Roma, 'strumento servirà a personalizzare cura e migliorarne esito'in grado di predire ildelle terapie in pazienti conovarico. Si chiama ‘Iron’ lo strumento basato sull’Ai, i cui risultati sono descritti in uno studio pubblicato su ‘Nature Communications’, che vede coinvolti anche esperti dell’università Cattolica, campus di Roma e Policlinico A. Gemelli Irccs. Si è rivelato capace di predire la risposta alle cure nell’80% delle pazienti con tumori ovarici, inteso come riduzione volumetrica delle lesioni tumorali, con una accuratezza dell’80%, cioè di gran lunga superiore a quella dei metodi usati attualmente in ambito clinico. Il tumore dell’colpisce ogni anno più di 5mila donne in Italia, che si aggiungono alle ...

...Intelligenza artificiale in grado di predire il successo delle terapie in pazienti con... Il tumore dell'colpisce ogni anno più di 5mila donne in Italia, che si aggiungono alle oltre 30mila ...

Cancro ovaio, intelligenza artificiale predice successo terapia La Gazzetta del Mezzogiorno

Tumore dell'ovaio: cause, sintomi e trattamento Nurse24

Intelligenza artificiale in grado di predire il successo delle terapie in pazienti con cancro ovarico. Si chiama 'Iron' lo strumento basato sull'Ai, i cui risultati sono descritti in uno studio pubbli ...Una giornata per conoscere meglio una neoplasia considerata rara ma che registra un aumento di casi. Ecco che cosa hanno messo in campo le associazioni per fare corretta informazione. Ce ne parla Luis ...