Canada | spari contro due scuole ebraiche a Montreal

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) – La polizia dista indagando dopo che sono stati esplosi degliduedella città canadese. Gli incidenti, che non hanno provocato vittime, sono state denunciati questa mattina a distanza di meno di un’ora tra il primo e il secondo. In entrambi i casi i proiettili hanno colpito il portone d’ingresso delle, che ancora erano vuote al momento delle sparatorie, si legge sul sito della tv canadese Cbc. L'articolo proviene da Italia Sera.

