Campania | bimbo ricoverato con ustioni alla gola e allo stomaco | il ministero ritira l’integratore Alka Water

(Di venerdì 10 novembre 2023) Undi sei anni è statoin codice rosso al pronto soccorso incon. Prima aveva ingerito un integratore alimentare chiamato, prodotto dVivere Alcalino. E il sistema di allerta rapido deldella Salute lo fare. L’Asl di Brindisi, sede dell’azienda, e il Nas dei carabinieri di Taranto ne bloccano il commercio e impongono il richiamo delle confezioni in circolazione in tutta Italia. La storia comincia a metà ottobre, quando il bambino finisce in ospedale. «Lesioni all’esofago e, impostato trattamento da caustici corrosivi», dice la ...