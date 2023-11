Camilla ha lo scettro e Kate lo erediterà - ma su come ‘tenersi stretto un Principe’ non sono (per niente) d’accordo

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 10 novembre 2023) Che siaa portare i pantaloni e lonella casa reale britannica è cosa nota. E’ la regina a togliere dall’imbarazzo Carlo in molte occasioni pubbliche nelle quali il sovrano non si mostra esattamente a proprio agio (vedi la stilografica che perde inchiostro, ma anche il discorso del re al parlamento con relativo rospo, ingoiato dallo stesso, di una politica anti-ambientalista, non propriamente condivisa ma suo malgrado accettata), è lei che lo consola, è lei che sposta su di sé le luci della ribalta quando è meglio che i sudditi non prendano nota di una gaffe del sovrano, è sempre lei che lo rimprovera (con il suo ormai leggendario “Carlo, fa’ l’uomo”) per le debolezze di un padre che volentieri farebbe alcune concessioni a un figliol prodigo, ancorché ribelle. Insomma, è chiaro:prosegue la tradizione ...