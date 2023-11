Cambio radicale del tempo | Giuliacci indica i 7 giorni di fuoco

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 novembre 2023) È entrato nel vivo l'autunno dal punto di vista meteorologico. Insomma, c'è stato un "del pattern meteo", spiegano gli esperti del colonnello Marioche ricordano come le regioni centro-settentrionali sono state le più colpite, con piogge erali di forte intensità. Ma "nuove piogge sono in arrivo sul territorio italiano", si legge sul sito Meteo, i particolare piogge erali "saranno distribuiti dapprima sulle regioni nord-occidentali e successivamente coinvolgeranno il resto del settentrione italiano. La nuova fase di malinteresserà anche le regioni centrali, specialmente sul versante tirrenico, lasciando più asciutto il sud e il versante adriatico". La perturbazione tuttavia è in transito e si sta spostando verso ...