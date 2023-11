' Callas100' | palinsesto di eventi imperdibili per celebrare la cantante

(Di venerdì 10 novembre 2023) Si apre con l'esposizione fotografica curata da Aldo Grasso,, ildiorganizzati a Milano in occasione del centenario come omaggio alla Diva per eccellenza, coinvolgendo ...

Si apre con l'esposizione fotografica curata da Aldo Grasso,, ildi eventi organizzati a Milano in occasione del centenario come omaggio alla Diva per eccellenza, coinvolgendo fra gli altri anche il Comune, la Scala e il Piccolo Teatro, e ...

A Milano al via Callas 100, Maria pubblica e privata in foto Agenzia ANSA

“Maria Callas. Ritratti dall'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo ... Gruppo Intesa Sanpaolo

Si apre con l’esposizione fotografica curata da Aldo Grasso, Callas100, il palinsesto di eventi organizzati a Milano in occasione del centenario come omaggio alla Diva per eccellenza, coinvolgendo fra ...Milano - Maria Meneghini Callas, per tutti “la Callas”, l “upupa leggendaria”, dotata di una potenza interpretativa derivata dai canoni del teatro greco classico, va ben oltre il ritratto della cantan ...