Call of Duty Modern Warfare 3 è stupendo e ti spieghiamo perché

(Di venerdì 10 novembre 2023)ofcompie 20 anni e festeggia con l’uscita del nuovo3, il terzo capitolo della serie reboot che segue le vicende della Task Force 141, con Ghost, Soap il capitano Price e tutti gli altri personaggi che si scontreranno con il grande ritorno del nemico numero uno di sempre, il terrorista Vladimir Makarov. Seguito diretto del precedente2, la sua storia prende in prestito molti degli stessi elementi presenti nella serie originale, proprio come hanno fatto gli ultimi due capitoli e mescola tanta azione allo sparatutto della serie originale. Ok, ma com'èof3?of...

Un anno e mezzo fa, nel mese di febbraio 2022, Bloomberg annunciava in anticipo l'entrata in pausa della serie diof, che per la prima volta da quasi vent'anni non avrebbe dovuto ricevere un capitolo annuale. Inizialmente, i piani di Activision Blizzard prevedevano la pubblicazione di un'espansione "...

Call of Duty Warzone ora usa lo Splat, una tecnica che taglia i paracadute dei bari Multiplayer.it

Call of Duty: Modern Warfare III era nato come DLC, lo sviluppo sarebbe durato meno di un anno e mezzo IGN ITALY

Call of Duty Warzone ha messo in campo una nuova tecnica: lo Splat, che taglia i paracadute dei bari e li fa morire all'inizio della partita, facendoli spiaccicare.Su Amazon trovi il bundle con PlayStation 5 e l’ultima versione di Call of Duty in offerta lancio con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro. Scopri di più sulla promo speciale.