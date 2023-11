Calendario Serie A calcio | orari 10-12 novembre | programma | tv | streaming | quali partite su DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Prima di lasciare spazio all’ultima finestra nazionali dell’anno solare, questo weekend si scende in campo per la dodicesima giornata del girone d’andata dellaA 2023-2024 dimaschile. Il turno si svilupperà su tre giorni, da venerdì 10 a domenica 12, quindi senza posticipi al lunedì per liberare subito i giocatori impegnati nelle varie nazionali. Si parte stasera a Reggio Emilia dalle ore 18.30 con Sassuolo-Salernitana e al Marassi di Genova dalle 20.45 con Genoa-Hellas Verona, dueimportanti soprattutto in ottica salvezza. Domani toccherà alle prime big con il Milan impegnato in trasferta a Lecce (ore 15) e la Juventus che ospita il Cagliari all’Allianz Stadium (ore 18) con la possibilità di portarsi momentaneamente in testa al campionato, mentre in serata (ore 20.45) ci sarà un ...