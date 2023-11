Fra quelli liberi, non può che spiccare il nome di Paolo Maldini , divorziato daldopo la fine della scorsa stagione. CON BENZEMA - Il club che sta cambiando di più a livello gestionale è l' ...

Calciomercato Milan – Miranda: il ds del Betis a Milano, ma… Pianeta Milan

A breve anche Paolo Maldini potrebbe sbarcare in Arabia Saudita: l’ex dirigente del Milan sta valutando una clamorosa offerta indecente ...Mahdi Taremi, nel mirino dell’Inter in ottica calciomercato, attrae su di sè l’interesse ... è non solo nel mirino del Milan, ma anche del Manchester United. Il club di Ten Hag, riporta Teamtalk, è ...