(Di venerdì 10 novembre 2023) Ilha deciso di acquistare unneldi gennaio 2024. Giorgioha in mente qualcosa di clamoroso. Il punto

...Rassegna Stampa Estera -.itL'Equipe dedica la prima pagine alla campagna europea dei club francesi: 'L'EUROPA LIGUE 1'. Il quotidiano spagnolo AS, invece, mette in copertina un ex:...

Calciomercato Milan – Attaccante in arrivo: la pazza idea di Furlani Pianeta Milan

Clamoroso, gira una pazza voce di calciomercato: “Il Milan pensa a…” Il Milanista

Il pari con l’Union Berlino ha indebolito la posizione del tecnico: con l’Empoli serve un solo risultato per evitare la crisi ...Theo Hernandez è uno dei giocatori più importanti all'interno della rosa rossonera; Pioli non può farne a meno ...