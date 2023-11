Calciomercato Milan – Attaccante | definito il futuro di Colombo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Lorenzo, passato in prestito dalal Monza nell'ultimoestivo, sta impressionando con la maglia dei brianzoli

, le strategie in attacco: David in poleIn questo senso, nella lista di Moncada, il profilo più caldo quello rimane quello di Jonathan David, che difficilmente rinnoverà con il ...

Calciomercato Milan – Attaccante in arrivo: la pazza idea di Furlani Pianeta Milan

Phillips accende la Juventus. Milan torna l'ipotesi David per l'attacco, Giroud vicino al rinnovo fino al 2025 Eurosport IT

La posizione attualmente occupata da Manuel Locatelli. Rispetto all’ex Milan, Phillips è più mediano. E non a caso il suo arrivo potrebbe spingere Allegri a spostare proprio Locatelli un po’ più in là ...Tutte le gare della 12esima giornata di Serie A e dove vederle in tv: si inizia con con Sassuolo-Salernitana e si chiude con Inter-Frosinone ...