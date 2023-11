Calcio | Serie C - Now in tutto il mondo con Fifa+

(Di venerdì 10 novembre 2023) LaC - Now arriva inil. Dal prossimo fine settimana, grazie all'accordo tra Comintech (licenziataria dei diritti internazionali per Lega Pro) e, le partite diC - Now, ...

Reduce da una striscia di sei risultati utili consecutivi e dopo l'importante vittoria esterna contro la Fiorentina , la Juve di Masismiliano Allegri torna in campo per la dodicesima giornata diA. L'allenatore sfida il suo passato: allo Stadium, prima della pausa per le nazionali, arriva il Cagliari . Allegri in conferenza stampa presenta la ...

Serie A: infortunati, squalificati e dubbi per la dodicesima giornata Sky Sport

Indisponibili Serie A: infortunati e squalificati per la 12ª giornata La Gazzetta dello Sport

Milano, 10 nov. - (Adnkronos) - "Non so dare una tempistica esatta e neanche un ruolo, ma può solo far piacere ad una persona come, nel mio ruolo e come tifoso rossonero, poter tornare a lavorare con ...Multipla 12a giornata Serie A. La nostra schedina sul campionato di calcio italiano con 5 partite per una quota @4.10.