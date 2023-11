(Di venerdì 10 novembre 2023) "Non possiamo pensare di andare lì con un pullman blindato, servono decisioni forti"(FRANCIA) - "Ero quasi sicuro che non saremmo tornati li'. Poi ho visto che non è successo nulla, che è tutto ...

Calcio: Lione. Grosso 'Inaccettabile tornare a giocare a Marsiglia' Tiscali

Lione, la rabbia di Grosso: "Inaccettabile dover tornare a Marsiglia" - Sportmediaset Sport Mediaset

Pronostici Ligue 1 2023-24 12a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio francese in campo dal 10 al 12 novembre.La partita tra Marsiglia e Lione sarà recuperata. Sul tema, Fabio Grosso non ha dubbi: "Ero abbastanza sicuro che non saremmo tornati lì" ...