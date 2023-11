(Di venerdì 10 novembre 2023) Sansone e Strefezza si giocano una maglia al posto dell'infortunato Almqvist LECCE - "Il Milan è una squadra abituata a giocare partite come quella della scorsa notte di Champions. Sono certo che ...

Alla vigilia del match che vedrà il Lecce ospitare i rossoneri al Via del Mare, il tecnico dei salentini Roberto D'mette in guardia i suoi. "Per quanto ci riguarda dovremo ragionare sulla ...

Calcio: Lecce; D'Aversa, 'con il Milan mettiamo in campo rabbia' Agenzia ANSA

Calcio: D'Aversa 'Trasformare delusione di Roma in energia positiva' Tiscali

Alla vigilia del match che vedrà il Lecce ospitare i rossoneri al Via del Mare, il tecnico dei salentini Roberto D'Aversa mette in guardia i suoi. "Per quanto ci riguarda dovremo ragionare sulla ...Il Lecce deve uscire da un vortice negativo e soprattutto da una serie di risultati difficili. Dopo gli undici punti dei tredici totali conquistati nelle prime cinque uscite i giallorossi stanno attra ...