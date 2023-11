Calcio | Allegri | ' domani il capitano sarà Locatelli'

"Il capitano per domani sarà Locatelli: è anche un bel premio per il suo rinnovo di contratto": il tecnico della Juventus, Massimiliano, indica a chi andrà la fascia con le assenze di Danilo per infortunio e Rabiot per squalifica. "In porta giocherà ancora Szczesny, senza coppe c'è più tempo per recuperare - spiega sulle ...

"'Attaccate la Juve!' e facemmo 3 gol: Allegri ci fece sbancare Torino" Tuttosport

Il Napoli di Garcia non è niente, non è nemmeno il calcio di Allegri - ilNapolista IlNapolista

Juventus-Cagliari, le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Una sfida fondamentale, quella che attende i bianconeri domani pomeriggio. Nella sfida che andrà in scena all’Allianz ...(ANSA) - TORINO, 10 NOV - "I punti di domani servono per mantenere il vantaggio o magari allungare sul quinto posto, è una gara importante anche per la classifica": così il tecnico della Juventus, ...