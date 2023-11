Calcio | Allegri | ' Cagliari squadra pericolosa | servirà compattezza'

(Di venerdì 10 novembre 2023) Torino, 10 nov. - (Adnkronos) - "La partita più importante è sicuramente quella di domani, anche perché l'Inter verrà dopo la sosta. Ilè una, con Ranieri in panchina che non ti dà vantaggi. Bisogna fare una partita tecnica senza perdere la, che è la cosa più importante. Domani non c'è da strafare ma fare le cose normali". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match con il. "Domani è importante perché è la chiusura di un ciclo di partite e dopo ci sarà la sosta ma anche per la classifica. A noi servono punti per allungare sulla quinta", aggiunge

"Il capitano per domani sarà Locatelli: è anche un bel premio per il suo rinnovo di contratto": il tecnico della Juventus, Massimiliano, indica a chi andrà la fascia con le assenze di Danilo per infortunio e Rabiot per squalifica. "In porta giocherà ancora Szczesny, senza coppe c'è più tempo per recuperare - spiega sulle ...

