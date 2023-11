Caivano | Nappi Lega | “Parlare di legalizzazione droga è da irresponsabili”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La sinistra dimostra ancora una volta la sua totaletà quando si tratta di affrontare temi estremamente delicati come il contrasto alla criminalità e alla diffusione degli stupefacenti. Lo fa per giunta da un territorio come quello di, che solo grazie all’intervento dell’attuale Governo, dopo decenni di immobilismo, incapacità e indifferenza complice di chi oggi torna adilizzazione della cannabis, si sta liberando dal controllo dei clan e dalla piaga del narcotraffico. No alla, senza se e senza ma, avanti col lavoro di straordinaria importanza che si sta facendo per la rinascita di, modello da esportare nel resto d’Italia”. Lo afferma Severino, capogruppo della ...