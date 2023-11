Burger di cavolfiore | piacciono anche ai miei bambini

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 10 novembre 2023) Idi, con la loro crosticina invitante, hanno convintoi piccoli di casa a mangiare verdure. All’inizio, mi sono servita di un piccolo inganno: li servivo accompagnati dalle patatine fritte, per distogliere l’attenzione. Quando mi chiedevano cosa fossero quei medaglioni dorati, mentivo spudoratamente e omettevo che si trattava di broccoli. Con il tempo, hanno capito e hanno iniziato ad apprezzaresforzi per assicurare loro un’alimentazione completa, sana ed equilibrata. Oggi sono giunta al punto che me li commissionano proprio: se mi accompagnano a fare la spesa, mi invitano a comprareproprio in vista della preparazione di questo piatto. In fondo, si tratta di una verdura dal gusto talmente delicato e neutro che è facile ...