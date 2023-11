“Buon compleanno capellone” | in ricordo di Massimo D’Argenio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEra la Vigilia di Natale del 2020, il primo della pandemia covid19, quando la città di Avellino costretta in casa come tutto il resto del mondo o quasi, perse un altro dei suoi figli proprio a causa di quel terribile e all’epoca sconosciuto virus., per tutti “”, conosciutissimo e stimato fotografo e videomaker, si spense presso l’Ospedale Moscati di Avellino, dopo aver lottato per quasi un mese e mezzo contro la morte. Ricoverato il 16 novembre 2020 per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo i primi giorni di isolamento a casa, il 7 dicembre fu trasferito in terapia intensiva da dove, come purtroppo quasi tutti in quel periodo, non ne uscì vivo. Aveva 54 anni. Collaboratore di tv e testate giornalistiche, grande tifoso dell’Avellino Calcio, che seguiva sia per lavoro che ...