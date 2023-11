Bufera su Amnesty | “Strappa i manifesti dei bimbi israeliani rapiti”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’accusa viaggia tramite X, l’ex Twitter ora in mano a Elon Musk. Si tratta di un video pubblicato da Jonathan Pacifici, presidente del Jewish economic forum e più volte ospite in tv in Italia. Pacifici accusa alcuni esponenti diInternational Italia di averto le immagini dei bambini: “C’è qualcosa – si chiede – di più antisemita di questo?”. Nel filmato non si vede il momento esatto in cui la ragazza con la pettorina diInternational avrebbeto i volantini. Ma chi ha realizzato il video assicura di “averla vista” e, a dirla tutta, il volto colpevole della ragazza all’inizio potrebbe apparire come un’ammissione. “Perché lo hai buttato nel cestino? Non siete di? A voi non interessa il sangue ebreo”, dice l’autore ...