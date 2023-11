Bucchi | “Credo che Garcia avverti la sfiducia dell’ambiente”

Un crollo fisico e mentale che coach Pieroha analizzato così a fine gara: 'che la squadra abbia iniziato bene, dobbiamo imparare a dare continuità nei 40 , l'unica cosa è continuare a ...

L'EX - Bucchi: "Credo Garcia avverta un po' di sfiducia, deve ... Napoli Magazine

Bucchi: "Una bella iniezione di fiducia" SuperBasket

L'ex attaccante del club azzurro, oggi allenatore, è stato intervistato per un commento sulla stagione della squadra di Garcia.Cristian Bucchi, intervistato da centotrentuno, ha parlato di Torres e Ancona. “Torres Non sono in quella posizione per caso. Hanno un grande spirito di appartenenza, un ambiente caldo, diversi ...