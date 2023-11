Bruce Dickinson torna in Italia nel 2024 | le date

(Di venerdì 10 novembre 2023) MILANO – Grande ritorno inper. Il frontman degli Iron Maiden darà alle stampe il suo nuovo disco “The Mandrake Project” nele ha adesso annunciato ledel tour europeo a supporto dell’album. Il primo singolo estratto da questo progetto uscirà il 1° dicembre prossimo e si intitolerà “Afterglow of Ragnarok”, una traccia epica che lo stessopresenta così: “Era importante settare il tono del progetto con questa canzone. Come si addice al titolo, è una canzone pesante e c’è un grande riff che la guida… ma c’è anche una vera melodia nel ritornello che mostra le luci e le ombre che porta il resto dell’album… e aspettate di vedere il video!”.sarà in concerto nel nostro Paese a luglio ...

I primi artisti confermati in cartellone sonoed Emperor , rispettivamente headliner il 6 e il 7 luglio, oltre a Darkness, Cavalera e Michael Monroe . Molte altre band saranno ...

La pellicola, intitolata "Bjorn of the Dead" e diretta da Elza Kephart, sarà basata su una storia originale dei co-produttori Andrew Prendergast e del figlio di Dickinson, Austin Dickinson.