Brindisi | iniziative di contrasto alla violenza sulle donne Uniti per lo sport

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 10 novembre 2023) Di seguito il comunicato: Con il mese di novembre in cui ricorre la “Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro le”, si rinnova il progetto educativo indirizzato agli studenti della città diorganizzato dal maestro Carmine Iaia, patrocinato dal Comune die promosso in tandem con le associazioniivene dell’ASCR “per lo” che, in questa edizione, saranno attive protagoniste di questo percorso che intende affrontare, direttamente all’interno delle scuole, la terribile piaga della. Ripartono quindi lunedì 13 presso l’Istituto Alberghiero IPEOA “Sandro Pertini” e martedì 14 novembre presso l’IPSSS “Morvillo-Falcone” ...