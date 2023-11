Breve guida all’impresa sociale

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) – L'impresa, come definita dal Decreto Legislativo n.17 del 3 luglio 2017, n.112, è un ente privato che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e con finalità civiche, di utilitàe solidaristiche, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati all'attività dell'impresa stessa. Le cooperative sociali e i consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa. Al contrario, non possono acquisire la qualifica di impresale società costituite da un unico socio, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino l'erogazione di beni o servizi ai soli soci o associati. Viene costituita ...