Brescia | ufficiale l’esonero di Gastadello | squadra affidata a Belingheri

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Un periodo complicato, fatto da ben 4 sconfitte consecutive, per ilche ha portato aldi Daniele Gastaldello. Il tecnico delle Rondinelle, autore di un grande inizio di stagione, nella seconda parte dei primi mesi dopo i ripescaggio in B, non è riuscito a stare al passo con le prime della classe. Le quattro sconfitte consecutive hanno riportato, pericolosamente, il, a contatto con la zona playout. Per questo, Cellino ha deciso di cambiare e di esonerare il tecnico. Il comunicato: “Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico da Allenatore Responsabile Primail Sig. Daniele Gastaldello. Il Presidente Massimo Cellino e tutta la società ringraziano il tecnico per la correttezza, la dedizione e la professionalità dimostrata ogni singolo giorno della sua ...