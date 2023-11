Braid | Anniversary Edition ha una data di uscita e un trailer su PC e console

Braid Anniversary Edition uscirà il 30 aprile su PC, console e mobile gamesurf.it

Braid: Anniversary Edition uscirà il 30 Aprile - News Nintendo Switch ... Console-Tribe

Dopo più di tre anni di attesa, il momento tanto agognato dai fan di Braid è finalmente arrivato: l'Anniversary Edition del celebre puzzle platform di Jonathan Blow e Thekla Inc. ha una data di uscita ...Braid: Anniversary Edition is finally on the way. Originally announced back in 2020 with a 2021 release date, the revision of the classic puzzle platformer will finally release on April 30th, 2024.