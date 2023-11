Borsa | Asia negativa Dbrs taglia il rating della Cina

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...

Borsa: Asia debole, domani parla Jerome Powell, Tokyo -0,33% Agenzia ANSA

Borsa, l’Asia parte col segno meno. Dbrs taglia il rating della Cina Il Sole 24 ORE

Asia in deciso rosso, soprattutto Hong Kong, non aiuta la deflazione in Cina né il discorso di avvertimento su tassi e inflazione ieri sera di Powell (Fed). L’attacco ransomware a Industrial and Comme ...Gli investitori reagiscono alle indicazioni della Fed sulla possibile necessità di un’ulteriore stretta monetaria per contenere l’inflazione ...