214 Sky e Tivùsat) ore 20:15 Rubrica: 1 vs 1 - Arnautovic ore 20:25 Rubrica: DAZN Heroes -- ...15 Rubrica: DAZN Heroes - Rudi Garcia ore 23:35 Rubrica: Vocabolario- Ribaltamento LUNEDI ...

Borghi: “Loftus-Cheek è indispensabile per questo Milan” Pianeta Milan

Borghi: “Loftus-Cheek fa la differenza, è indispensabile” Il Milanista

I rossoneri hanno trionfato in casa contro i parigini e uno dei migliori è stato senza dubbio l’ex Chelsea anche se non ha segnato né fornito assist. Il Milan si rimette in corsa per la qualificazione ...La prestazione dell’inglese martedì scorso dimostra ulteriormente quanto sia stato conveniente il suo acquisto. Il Milan ha battuto il Paris Saint Germain rilanciando le sue chance di qualificazione a ...