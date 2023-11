Booking verserà al fisco italiano 94 milioni di euro

Leggi su agi

(Di venerdì 10 novembre 2023) AGI -dovrà versare al94diper l'omesso versamento dell'Iva. La società con sede in Olanda ha definito, attraverso una procedura di adesione con l'Agenzia delle Entrate, per un contenzioso tributario per mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini Iva per le annualità dal 2013 sino al 2021 (per la quale pende procedimento presso la procura di Genova). A renderlo noto è la stessa procura del capoluogo ligure, spiegando che "le indagini avevano accertato che.com fatturava le prestazioni di intermediazione online rese in favore di tutti gli albergatori/affittacamere 'inserzionisti' senza percepire la relativa Iva ed applicando per tutti i clienti italiani, indistintamente, il cosiddetto meccanismo del reverse-charge, in forza del quale ...