Booking non ha versato Iva | ora paga 94 milioni al fisco

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Definita procedura di adesione con l'Agenzia delle Entrate, evitato il sequestroversa 94di euro e chiude il contenzioso con ilitaliano evitando il sequestro. La società.com Bv con sede in Olanda ha definito, attraverso una procedura di adesione con l’Agenzia delle Entrate, corrispondendo in particolare all’Erario circa 94di euro, un contenzioso tributario per mancata presentazione della dichiarazioni ai fini Iva per le annualità dal 2013 sino al 2021 (per la quale pende procedimento presso la Procura di Genova). Lo fa sapere la procura di Genova che ha conclusa una articolata indagine condotta dalla Compagnia Gdf di Chiavari, e approfondite verifiche svolte dalla Agenzia delle Entrate. Le indagini avevano infatti accertato che.com Bv ...