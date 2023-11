Booking fa pace con il Fisco |  versati 94 milioni ed evitato il sequestro 

(Di venerdì 10 novembre 2023) La Procura di Genova ha raccontato dell’intesa per la mancata applicazione dell’Iva sui servizi nell’arco di tempo tra il 2013 e il 2022

.com ha però emesso fatture senza l'imposta sul valore aggiunto, anche per gli affittacamere che ne erano privi. L'indagine della Procura di Genova si è sviluppata anche grazie alla ...

Booking fa pace con il Fisco: accordo per i 94 milioni di Iva non versata Il Sole 24 ORE

Booking fa pace con il Fisco: versa 94 milioni ed evita il sequestro ilGiornale.it

La Procura di Genova rende nota l’intesa per la mancata applicazione dell’imposta sui servizi tra il 2013 e il 2022 ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...