Bologna | Thiago Motta | “Grande rispetto per la Fiorentina Abbiamo fatto cose straordinarie | ma manca tanto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico delha presentato la sfida contro la, valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024: “Affronteremo l’impegno con il massimo impegno e concentrazione.per la, anche se sulla cartagiocato contro squadre ancora più attrezzate. Dovremo stare attenti a ciò che facciamo in campo. Per competere contro una squadra come laservirà una prestazione di livello“. L’allenatore dei felsinei ha poi parlato dei singoli: “Karlsson ha preso un colpo al ginocchio, lo valuteremo oggi. Fondamentale per il gruppo invece il ritorno di Lucumi. Calafiori? Ragazzo fantastico, sono felice di averlo in ...