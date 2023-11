Bologna | Lykogiannis | “Europa? Restiamo con i piedi per terra”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Charalampossi sta ritagliando uno spazio importante neldi Thiago Motta che è sicuramente la sorpresa di questa Serie A. In questa settimana i rossoblu sono stati proiettati dai medi in un possibile piazzamento in. Il terzino greco ha parlato di questo sogno/possibilità ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS.: “Sono molto contento, stiamo facendo un bel campionato e vogliamo continuare così. Ora prepariamo la gara di domenica a Firenze, che non sarà banale. Ho voglia di fare bene. All’però non voglio e non vogliamo pensare adesso, rimaniamo con ipere pensiamo a fare il meglio partita dopo partita. Se ilva inmi dipingo i capelli di rossoblù. Io ho un ottimo ...