Bobo tv - Vieri va in Serie A con Totti. E Adani punge ancora

Leggi su seriea24

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) –deve schivare la frecciata di Lele, intanto latv va inA e schiera subito Francesco. Il canale Twitch creato dall’ex centravanti è sotto i riflettori da una settimana, quando è andato in scena il divorzio dai partner storici: via Lele, Antonio Cassano e Nicola Ventola. “E’ il momento di cambiare”, ha detto. E, dal suo profilo Instagram, oggi domanda sibillino: “Ma se era giusto cambiare, perché nessuno sapeva?”. Intanto, la nuova era dellatv – con ospiti speciali per rimpiazzare i conduttori ‘esonerati’ – parte con una novità di rilievo. A partire dalle 21 di lunedì 13 novembre, il canale sbarcherà ufficialmente con il format ...