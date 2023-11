Bobo Tv | tre ex compagni di squadra e un ct «australiano» per sostituire il vecchio trio | l’annuncio di Vieri

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 novembre 2023) Con tre di loro ha condiviso lo spogliatoio, con il quarto la passione per il calcio. È con questa nuovache Christianprova a mettere da parte i malumori e far ripartire laTv, affiancato da quattro ex calciatori nella seconda puntata del programma «Talk Show with Special Guest», dopo l’addio – o, per meglio dire, l’allontanamento – di Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Il primo super ospite è Adriano, l’Imperatore, l’ex nerazzurro brasiliano che con l’Inter ha realizzato 47 gol in 115 presenze e oggi ha 41 anni. Con lui ci saranno due exdidialla Juventus nella stagione 1996-’97, l’attaccante Nicola Amoruso e il difensore Mark Juliano. Il quarto ospite è Alino Diamanti, ex ...