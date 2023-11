Bloccati nella neve al Passo San Marco | il soccorso alpino riporta a valle tre giovani

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Averara. Erano saliti con l’auto alSanma sono rimastiper la: disavventura notturna per tre, chetarda serata di giovedì (9 novembre) hanno dovuto chiedere aiuto per tornare a. L’attivazione alla VI Delegazione Orobica delè arriivata intorno alle 23:3o: sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Le squadre sono salite con i mezzi fuoristrada e hanno raggiunto i malcapitati, che stavano bene, ma si sono trovatia circa 2000 metri di altitudine, in prossimità del rifugio. I soccorritori li hannoti a; l’intervento è finito poco prima delle 3 di notte.