Blanca 3 si farà? Quando esce | anticipazioni e cast

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ultimo appuntamento con2, la fiction targata Rai con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. In questo secondo capitolo abbiamo visto nuove sei puntate in altrettante prime serate: ci sarà ora una terza stagione? Ecco tutto quello che sappiamo. Ieri sera, giovedì 9 novembre 2023, è andato in onda il tanto atteso finale di stagione della fiction. Gli episodi di questo secondo capitolo sono stati l’occasione per conoscere più in profondità il mondo della protagonista,, e scoprire segreti inaspettati sulla sua famiglia – più di quelli legati alla morte della sorella – che hanno portato a non pochi sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le è vicino. Adesso fan e telespettatori, come accade di consueto in occasione dei finali di stagione, sono in trepidante attesa per capire se la storia proseguirà o ...