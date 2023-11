Blanca 3 si farà | la serie sull' investigatrice non vedente tornerà nel 2025

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 novembre 2023)3 ci sarà, latv con Maria Chiara Giannetta nei panni dell'nonnelcon sei nuovi episodi. Appena salutata la seconda stagione, è già tempo di pensare a3, la terza stagione dellanonche è già stata confermata dalla RAI. Il regista Jan Michelini ha dichiarato a TV, Sorrisi e Canzoni che sì, un nuovo ciclo di episodi era già nei piani di viale Mazzini perchè: "E' unache abbiamo venduto in decine di Paesi. Ha avuto un grande successo in Francia, Portogallo, Spagna e Germania. Ma anche in tutti i Paesi dell'Est, Russia compresa, Australia, Giappone e Sudamerica: è diventata ormai un vero ...