BJK Cup Finals 2023 | la Repubblica Ceca vola in semifinale | doppio fatale per gli Stati Uniti

(Di venerdì 10 novembre 2023) La quarta e ultima semifinalista delle Billie Jean King Cupè la. Decisiva la vittoria in rimonta contro glinel match valevole per la giornata conclusiva della fase a gironi. All’Estadio de la Cartuja di Siviglia, le americane erano partite meglio, conquistando il primo singolare grazie ad un’ottima prestazione di Danielle Collins, capace di sconfiggere Katerina Siniakova rifilandole un severo 6-3 6-2 in 1h26?. Laha però calato il proprio asso nel secondo singolare, schierando Marketa Vondrousova, numero 7 del ranking e reduce dalle prestigiose Wtadi Cancun, dove è uscita di scena nei gironi. La sua vittima è stata Sofia Kenin, strapazzata con un...

- Sarà la Slovenia ad affrontare l'Italia in semifinale La Slovenia, però, non potrà dormire sogni sereni. Il secondo match di singolare è stato caratterizzato dal ritiro di Zidansek prima ...

