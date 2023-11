BJK Cup 2023 | Tathiana Garbin | “Un risultato che viene da lontano | dobbiamo avere questa mentalità”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Missione compiuta. Dopo nove anni, l’Ital-tennis al femminile torna in semifinale nella massima competizione a squadre che ci sia nel panorama internazionale. Grazie al successo per 3-0 sulla Germania nella seconda sfida del round robin del Gruppo D alle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals di ieri, in scena sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna), le azzurre hanno centrato questo obiettivo e nella semifinale di domani affronteranno la squadra vincente del Gruppo B (una tra Australia, Kazakhstan e Slovenia). Unfrutto della grande coesione di squadra delle nostre portacolori, che hanno saputo mettere in campo le proprie qualità, andando anche oltre quello che ci si poteva immaginare, in riferimento alla sfida contro la Francia che ha preceduto il confronto con le tedesche. “Nulla arriva come un regalo. E’ un percorso fatto passo ...