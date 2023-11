Bisseck | vietato fermarsi! Segnale da Inzaghi verso Inter-Frosinone?

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Yannha giocato la sua prima partita da titolare in maglia. Oravaluterà se ripetere la scelta contro il(domenica alle 20.45). Ma il primo tempo di Salisburgo lancia unchiaro. NUOVA OPZIONE – Yannè improvvisamente un’opzione reale nelle rotazioni dell’di Simone. Non potrebbe essere altrimenti, considerando l’indisponibilità di Benjamin Pavard e Juan Cuadrado, che depotenziano la catena destra dei nerazzurri. E, dopo i primi minuti antiruggine in campionato contro Monza e Torino, arriva anche la prima partita da titolare. BUONA LA PRIMA –esordisce dal primo minuto contro il Salisburgo in Champions League, sorprendendo i più scettici. Nonostante la giovane età e ...