Biscotti della nonna | in casa sono tutti impazziti per questa ricetta | Solo 60 kcal

Leggi su donnaup

(Di venerdì 10 novembre 2023) Se ila passionetua famiglia ti consiglio una deliziosache ti farà realizzare deidal sapore magico. Ladeidi mele e uva passa ti farà preparare deimorbidi e sfiziosi. Saranno così buoni che uno tirerà l’altro e saranno super sani e nutrienti. Potrai mangiarli a colazione, a merenda e in qualunque momentogiornata desideri. La preparazione è davvero alla portata diinfatti non dovrai nemmeno impastare quindi lanon ti porterà via nemmeno tanto tempo. Inoltre potrà mangiarli anche chi è a dieta in quanto non contengono molti grassi e calorie. Quasi dimenticavo: alla fine ...