Biodiversità | 57 progetti per salvaguardarla

Leggi su fmag

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha recentemente reso noti i risultati del bando pubblico finalizzato al finanziamento divolti al monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione dellain enti parco e aree marine protette. Questa iniziativa, emanata nell’ambito delle attività del National Biodiversity Future Center (NBFC), ha attirato l’attenzione di 85 partecipanti, con 57 proposte che hanno ottenuto il via libera per il finanziamento. L’obiettivo del bando, lanciato lo scorso aprile e finanziato dall’Unione Europea tramite il fondo NextGenerationEU, era quello di sostenere attività innovative da parte di enti pubblici e altri attori coinvolti nella tutela dellao nella gestione diretta di “aree protette”. Complessivamente, sono stati stanziati 10 milioni di euro per finanziare ...