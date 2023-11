Bimbo in bici ucciso da un drogato senza patente? Nessun risarcimento choc a Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Momo Moubarak è il bambino di 11 anni che è statoda un'automobilista mentre andava incletta in via Bartolini, a. Un dolore immenso per la famiglia, che non riceverà nemmeno un. Il motivo è squisitamente “burocratico”: siccome l'uomo che ha travolto Momo erae ha utilizzato una macchina immatricolata in un altro Stato e che era stata presa a noleggio da un'altra persona, la famiglia non ha potuto ottenere ildel danno direttamente dalla compagnia assicuratrice del veicolo. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza emessa dal gup di, Massimo Baraldo. Nour Amdouni, il 20enne arrestato dopo aver travolto eil bambino di 11 anni, è stato condannato a 8 anni ...