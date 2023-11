Billie Jean King Cup | l’Italia conosce l’avversaria della semifinale | fuori il Kazakistan di Rybakina!

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023)affronterà la Slovenia nellaCup, il torneo per Nazionali di tennis femminile. Le azzurre avevano conquistato il biglietto per la fase a eliminazione diretta battendo Francia e Germania nel girone e attendevano di scoprire l’identitàpropria avversaria nel match da dentro oche andrà in scena sabato 11 novembre (ore 10.00) sul cemento di Siviglia (Spagna). Le ragazze di Tathiana Garbin incroceranno le balcaniche, che hanno guadagnato la qualificazione nel corso del testa a testa contro il Kazakhstan: Kaja Juvan ha regolato Anna Danilina in due set, poi è bastato il primo set conquistato da Tamara Zidansek contro Yulia Putintseva per fare festa. La Slovenia si è infatti garantita il primo posto nel ...