Bill Gates trasforma il Castello di Portofino in un hotel a 5 stelle | sfrattati Loro Piana e Armani        

(Di venerdì 10 novembre 2023)vuole eottiene: ha acquistato al prezzo di 50 milioni di euro ildiperrlo in undi lusso. La catena Four Seasons aggiunge ai suoi asset Villa San Giorgio, una delle bellezze architettoniche più sontuose della costa ligure. Sono già tre le strutture possedute dalla società L'articolo proviene da Il Difforme.

...documento che come prima firma porta quella di Mark Lynas che si definisce Communication Strategist e Climate Lead per l' Alliance of Science finanziata in gran parte dalla Fondazione di. ...

Airloom: pro e contro della startup eolica finanziata da Bill Gates Qualenergia.it

BILL GATES E IL CONTROLLO DIGITALE GLOBALE OrticaWeb

De Amerikaanse start-up AirLoom Energy heeft een nieuw concept windmolen ontwikkeld die naar eigen zeggen een fractie kost van conventionele windparken. Het bedrijf ontving al miljoenensteun uit een f ...La sorella dello stilista: la favola è finita, amavo quella torre. Giacomo Loro Piana: ho dovuto liberare la casa. Carla Sozzani: dispiaciuta, non c’è un posto più bello al mondo . La smentita del mag ...