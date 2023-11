Biella | condannato a 30 anni per aver ucciso la fidanzata | dal carcere ai domiciliari perché obeso

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 novembre 2023)a 30perla, durante una vacanza in Sardegna, ora dalpasserà aie iperfumatore”. La decisione è del tribunale di sorveglianza per il quale le condizioni di salute di Dimitri Fricano, 35enne di, sono incompatibili con la detenzione. L’uomo, nel giugno del 2017, inflisse 57 coltellate a Erika Preti, 28, poco prima di andare in spiaggiala donna l’aveva rimproveratostava facendo troppe briciole. Una banale lite finita poi in tragedia. “I giudici hanno stabilito che debba essere curato”, spiegano gli avvocati difensori Alessandra Guarini e Roberto Onida. L’atto con cui il ...