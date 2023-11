Biella | condannato a 30 anni di carcere ora ai domiciliari perché obeso e iper-fumatore

La motivazione dei giudici e il suo stato di salute I giudici hanno scarcerato un uomoa ...dalla prigione Le Vallette di Torino in cui era detenuto e rimandarlo a casa sua a. 'I ...

Biella, condannato a 30 anni: ai domiciliari perché obeso TGCOM

In carcere per femminicidio a Torino, il giudice gli concede i domiciliari «perché obeso e iper fumatore» Corriere della Sera

E’ stato scarcerato ed è tornato a casa a Biella per motivi di salute, Dimitri Fricano, 35 anni, condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso a… Leggi ...Condannato a trent’anni, sconterà la pena ai domiciliari nella sua casa a Biella. Secondo i giudici non è “compatibile con il regime carcerario” per la sua condizione di salute Torino, 10 novembre ...