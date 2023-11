Biden-Xi Jinping | incontro il 15 novembre a San Francisco

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 10 novembre 2023) Su invito del presidente degli Stati Uniti, Joe, il presidente della Cina, Xi, incontrerà il suo omologo americano mercoledì prossimo 15a San. Il viaggio di Xi negli Usa durerà 3 giorni: dal 14 al 17, appunto nella capitale della California, che è poi lo Stato degli Usa meno geograficamente lontano dalla Pechino. Non si esclude che fra i temi sul tavolo via siano la guerra in Ucraina e quella a Gaza. Unche si preannuncia storico, almeno sulla carta. Era da un anno che i leader delle due superpotenze più importanti del mondo non si incontravano (lo fecero a margine del G20 in Indonesia). Joee Xilavoreranno alla riapertura dei canali di comunicazione militare, nonostante la riluttanza ...